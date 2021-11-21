«Реализация подводит»: Игроки «Сочи» нанесли 31 удар по воротам «Рубина»

В заключительном матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» в домашних стенах принимал «Рубин». Хозяева поля уступили со счетом 1:2, упустив возможность вернуться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Примечательно, что при этом подопечные Владимира Федотова почти в пять раз чаще тревожили голкипера соперника, чем казанская команда. Игроки «Сочи» умудрились отметиться 31 ударом, семь из которых пришлись в створ.

«Рубин» же продемонстрировал, как надо реализовывать моменты – шесть ударов, два в створ, два гола. Стоит добавить, что казанцы также полностью проиграли оппоненту по количеству угловых – 12 против... ни одного.