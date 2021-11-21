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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Реализация подводит»: Игроки «Сочи» нанесли 31 удар по воротам «Рубина»

21 Ноября 2021 • 22:28 Комментировать (1)
Сочи
1:2
Рубин
окончен

В заключительном матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» в домашних стенах принимал «Рубин». Хозяева поля уступили со счетом 1:2, упустив возможность вернуться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Примечательно, что при этом подопечные Владимира Федотова почти в пять раз чаще тревожили голкипера соперника, чем казанская команда. Игроки «Сочи» умудрились отметиться 31 ударом, семь из которых пришлись в створ.

«Рубин» же продемонстрировал, как надо реализовывать моменты – шесть ударов, два в створ, два гола. Стоит добавить, что казанцы также полностью проиграли оппоненту по количеству угловых – 12 против... ни одного.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сочи
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Комментарии (1)
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Don sangre
21 Ноября 2021 в 22:41
Вообще реализация всех подводит! В нашем ходячем чемпионате это не новость!
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окончен Динамо Москва 5:1 Арсенал Тула
окончен Сочи 1:2 Рубин
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«Реализация подводит»: Игроки «Сочи» нанесли 31 удар по воротам «Рубина» 1
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