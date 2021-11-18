Шатов заявил, что в январе может вернуться в «Рубин»

В четверг, 18-го ноября, полузащитник «Рубина» Олег Шатов шокировал футбольное общество своим решением покинуть команду и приостановить профессиональную карьеру. Однако, сам футболист указал на причины случившегося, сославшись на постоянные травмы.

По словам игрока, он взял паузу до января, после чего окончательно определится со своей судьбой. Более того, вингер не исключил возможное возвращение в коллектив из Казани.

«Если пойму, что у меня до сих пор страсть, и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции», - признался Шатов в интервью для официального сайта клуба.

Напомним, что на счету россиянина 25 матчей за команду Леонида Слуцкого за полтора сезона в РПЛ.