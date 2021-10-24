Слуцкий: «Качеством игры во втором тайме я удовлетворён, но очень жаль, что не дожали»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Уфой» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- В сравнении с матчем недельной давности эта ничья - все-таки потеря очков более сильная, чем в матче с «Локомотивом»?

- Более сильную потерю очков, наверное, трудно представить, чем в матче с «Локомотивом». Это самая сильная потеря очков, которая у меня вообще была за всю карьеру. Поэтому здесь все-таки игра развивалась определенным образом. Но хорошо, что так отреагировали на второй тайм. Качеством игры во втором тайме я удовлетворен, но очень жаль, что не дожали.

Я могу сказать, что точно арбитр сегодня не повлиял на ход матча, и его решения не были критичны ни для одной из команд. Как я понимаю, с ВАРом был правильно отменен пенальти и в наши ворота, и отменен пенальти в ворота «Уфы». Пусть лучше это будет чуть-чуть дольше, но будут приниматься правильные решения.