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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» с «Рубином» не определили победителя

24 Октября 2021 • 16:09 Комментировать
Уфа
1:1
Рубин
окончен

Матч «Уфа» - «Рубин» получился боевым. Ненужный фол на углу штрафной площади привел к пенальти в ворота гостей. Гамид Агаларов реализовал 11-метровый. Спустя тайм прорыв Хвичи Кварацхелии к лицевой линии завершился прострелом к ближней штанге, и мяч от Юрия Журавлёва влетел в сетку. Ничья 1:1 вряд ли принесла удовлетворение соперникам.

Протокол игры  
Уфа 1:1 Рубин
(1:0) Агаларов Гамид 19'    
    59' Журавлёв Юрий (1:1)
Беленов Александр Касинтура Эгаш   47'   88' (Алиев Азер (   88'   90') Ботака-Иобома Эрвинг Журавлёв Юрий Плиев Константин   90' Йокич Боян Голубев Артём Фищенко Руслан Урунов Остон   29'   90' (Саплинов Александр (   90') Кротов Вячеслав   83' (Иванов Олег (   83') Агаларов Гамид
Запасные: Ахатов Данил Сухов Александр Никитин Алексей Кузнецов Алексей
Дюпин Юрий Зотов Георгий Уремович Филип Талби Монтассар Самошников Илья Абильдгор Оливер   11' Дрейер Андерс   76' (Костюков Михаил (   76') Хакшабанович Сеад Ин-Бом Хван Кварацхелия Хвича Онугха Герман   76' (Бакаев Солтмурад (   76')
Запасные: Савицкий Иван Янович Никита Нижегородов Константин Игнатьев Иван Исмагилов Артём Зуев Александр Мусаев Леон
24 октября. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

 

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окончен Уфа 1:1 Рубин 3.05 3.15 2.55
Идет 45 минута Ахмат 0:0 Урал 1.97 3.35 4.3
24.10  19:00 Зенит ... Спартак Москва 1.56 4.3 6
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