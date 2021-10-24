«Уфа» с «Рубином» не определили победителя

Матч «Уфа» - «Рубин» получился боевым. Ненужный фол на углу штрафной площади привел к пенальти в ворота гостей. Гамид Агаларов реализовал 11-метровый. Спустя тайм прорыв Хвичи Кварацхелии к лицевой линии завершился прострелом к ближней штанге, и мяч от Юрия Журавлёва влетел в сетку. Ничья 1:1 вряд ли принесла удовлетворение соперникам.
Протокол игры
|(1:0) Агаларов Гамид 19'
|59' Журавлёв Юрий (1:1)
Беленов Александр • Касинтура Эгаш 47' 88' ( Алиев Азер ( 88' ) • 90'Ботака-Иобома Эрвинг • Журавлёв Юрий • Плиев Константин • 90'Йокич Боян • Голубев Артём • Фищенко Руслан • Урунов Остон 29' 90' ( Саплинов Александр ( 90') • Кротов Вячеслав 83' ( Иванов Олег ( 83') • Агаларов Гамид
Запасные: Ахатов Данил • Сухов Александр • Никитин Алексей • Кузнецов Алексей
Дюпин Юрий • Зотов Георгий • Уремович Филип • Талби Монтассар • Самошников Илья • Абильдгор Оливер • 11'Дрейер Андерс 76' ( Костюков Михаил ( 76') • Хакшабанович Сеад • Ин-Бом Хван • Кварацхелия Хвича • Онугха Герман 76' ( Бакаев Солтмурад ( 76')
Запасные: Савицкий Иван • Янович Никита • Нижегородов Константин • Игнатьев Иван • Исмагилов Артём • Зуев Александр • Мусаев Леон
24 октября. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).