Стукалов: «Нам некого было выпустить в центр поля, там освежить»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Рубином» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, что «Рубину» надо было отыгрываться, они большими силами шли вперед. Наша была задача - качественно отобороняться, искать моменты в быстрых ответных атаках. Мы эти моменты имели. К сожалению, мы их не реализовали.

- Как оцените игру полузащитников в этом матче, справились ли они до конца на все 90 минут? Я имею в виду Фищенко, Голубева и Урунова.

- Они достаточно качественный матч провели. Понятно, что нам тяжело, у нас есть травмированные и дисквалифицированные. В принципе, к сожалению, нам некого было выпустить в центр поля, там освежить. И по второму тайму это чувствовалось, что нам не хватает свежести именно в центре поля.