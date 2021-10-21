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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лучший бомбардир РПЛ Агаларов уже тренируется

21 Октября 2021 • 14:18 Комментировать
Уфа
...
Рубин
3.00 3.25 2.45
24.10 14:00

Гамид Агаларов уже начал тренироваться, пускай и по индивидуальной программе. Об этом сообщила пресс-служба «Уфы» на клубной страничке в «Твиттере».

Напомним, что Агаларов получил травму в матче прошлого тура чемпионата России против «Краснодара», который завершился вничью со счётом 1:1. Автором гола уфимцев стал как раз Агаларов.

На текущий момент Гамид Агаларов возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата России сезона 2021/2022. В одиннадцати матчах нападающий «Уфы» 9 раз поражал ворота соперников.

Ближайший матч «Уфа» проведёт в воскресенье, 24 октября. Соперником «горожан» будет «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов
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