Стукалов: «Сколько бог даст, столько Агаларов и сыграет»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Магомед Агаларов, все уфимские болельщики переживали, насколько его состояние оптимальное, сколько минут он сегодня способен сыграть?

- Он пропустил практически весь недельный цикл. Задача была - его восстановить. Сколько бог даст, столько он и сыграет.

- Вы не боитесь, что если он усугубит травму, то его можно потерять на более длительный срок?

- Я бы его не ставил и не выпускал, если бы эта игра могла вызвать рецидив.

- Я посмотрел список забитых мячей футбольного клуба «Уфа». 9 забил Агаларов, два забил Иванов с пенальти и один забил Камилов с игры. Получается, если бы сегодня не было на поле Агаларова, то не было бы в принципе футболистов, которые забивали за «Уфу». Как психологически игроки переживают?

- Агаларов - нападающий, правильно? У нас нападающий забивает. Это самый важный момент. Если не будет Агаларова, будут другие люди забивать.