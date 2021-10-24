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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стукалов: «Сколько бог даст, столько Агаларов и сыграет»

24 Октября 2021 • 13:58 Комментировать
Уфа
0:0
Рубин
3.30 3.30 2.25
1-й тайм

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Магомед Агаларов, все уфимские болельщики переживали, насколько его состояние оптимальное, сколько минут он сегодня способен сыграть?

- Он пропустил практически весь недельный цикл. Задача была - его восстановить. Сколько бог даст, столько он и сыграет.

- Вы не боитесь, что если он усугубит травму, то его можно потерять на более длительный срок?

- Я бы его не ставил и не выпускал, если бы эта игра могла вызвать рецидив.

- Я посмотрел список забитых мячей футбольного клуба «Уфа». 9 забил Агаларов, два забил Иванов с пенальти и один забил Камилов с игры. Получается, если бы сегодня не было на поле Агаларова, то не было бы в принципе футболистов, которые забивали за «Уфу». Как психологически игроки переживают?

- Агаларов - нападающий, правильно? У нас нападающий забивает. Это самый важный момент. Если не будет Агаларова, будут другие люди забивать.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов Гамид Агаларов
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Идет 5 минута Уфа 0:0 Рубин 3.05 3.15 2.55
24.10  16:30 Ахмат ... Урал 1.97 3.35 4.3
24.10  19:00 Зенит ... Спартак Москва 1.56 4.3 6
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