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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Агаларова дал комментарий по поводу состояния форварда «Уфы»

18 Октября 2021 • 21:18 Комментировать (1)
Уфа
...
Рубин
3.00 3.25 2.45
24.10 14:00

Вчера в поединке против «Краснодара» нападающий «Уфы» Гамид Агаларов получил серьезное повреждение – лучшего бомбардира российской Премьер-лиги унесли с поля на носилках.

Сегодня же наконец-то появилась информация о состоянии игрока. Ею в интервью со Sport24 поделился отец футболиста, Руслан Агаларов. Он рассказал, что обследование внутренних органов не указало на какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Правда, по словам отца, Гамиду пока сложно самостоятельно передвигаться.

«Врачи будут наблюдать за ним 3-4 дня. Сроки восстановления пока неизвестны», - так прокомментировал имеющеюся ситуацию Агаларов-старший.

Напомним, что глава совета директоров «Уфы» негативно высказался в адрес игрока «Краснодара» Кайо, который поспособствовал травме одного из лидеров клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Руслан Агаларов Гамид Агаларов
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Комментарии (1)
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Wertygaz
18 Октября 2021 в 22:01
Пусть пешком топает в свою Бразилию, раз играть не умеет...
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