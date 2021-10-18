Отец Агаларова дал комментарий по поводу состояния форварда «Уфы»

Вчера в поединке против «Краснодара» нападающий «Уфы» Гамид Агаларов получил серьезное повреждение – лучшего бомбардира российской Премьер-лиги унесли с поля на носилках.

Сегодня же наконец-то появилась информация о состоянии игрока. Ею в интервью со Sport24 поделился отец футболиста, Руслан Агаларов. Он рассказал, что обследование внутренних органов не указало на какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Правда, по словам отца, Гамиду пока сложно самостоятельно передвигаться.

«Врачи будут наблюдать за ним 3-4 дня. Сроки восстановления пока неизвестны», - так прокомментировал имеющеюся ситуацию Агаларов-старший.

Напомним, что глава совета директоров «Уфы» негативно высказался в адрес игрока «Краснодара» Кайо, который поспособствовал травме одного из лидеров клуба.