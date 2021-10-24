Газизов: Доверие к Стукалову есть, когда-то «Уфу» прорвёт

Сегодня «Уфа» на домашнем стадионе поделила очки с «Рубином» (1:1), продлив тем самым свою серию без побед в российской Премьер-лиги до четырех поединков. Таким образом, команда расположилась на промежуточной последней строчке в турнирной таблице.

Впрочем, гендиректор клуба Шамиль Газизов сообщил, что руководство не задумывается об отставке наставника Алексея Стукалова. «Сможем выправить ситуацию за счет характера, за счет того, что делает тренерский штаб во главе с Алексеем Борисовичем. Когда-то нас прорвет, и все будет нормально», - прокомментировал Газизов в интервью ТАСС.

Отметим, что следующим соперником «Уфы» в РПЛ станет «Ахмат», а сама встреча запланирована на 31 октября.