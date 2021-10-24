​Агаларов забил 10-й гол в РПЛ и укрепил лидерство в бомбардирском зачёте

Гамид Агаларов продолжает проводить качественный сезон. В воскресенье 21-летний форвард «Уфы» расписался в воротах «Рубина», реализовав одиннадцатиметровый удар по ходу первого тайма. Теперь на счету Агаларова 10 голов в текущем чемпионате России. Он упрочил лидерство в бомбардирском зачёте – ближайший преследователь в лице Фёдора Смолова из московского «Локомотива» отстаёт на три результативных удара. Тройку лучших бомбардиров же замыкает Денис Глушаков из «Химок» с 6 голами.

Следить за развитием событий в матче между «Уфой» и «Рубином» можно на портале LiveResult, где проходит трансляция поединка в текстовом формате.