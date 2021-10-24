Слуцкий: «Лимит 8+15 заставляет нас покупать иностранцев высокого уровня»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Если отмотать календарь на два с половиной месяца назад и начат отсчет от домашнего матча против «Ракува» в Лиге конференций, с тех пор у «Рубина» только одна победа. Как настроение в раздевалке, как вы справляетесь с тем, что так долго и редко даются победы.

- Понятно, что это неприятная ситуация, и никто из нас с этим не согласен. Для этого есть объективные и субъективные причины. Поэтому каждая новая игра - это шанс исправить ситуацию.

- Я обращал внимание на состав вашей команды. Зачастую у вас все иностранцы, которые здоровы, всегда в стартовом составе. Это исключительно потому, что они сильнее россиян на своих позициях, или это посыл в духе: у нас лимит 8+15, все 8 иностранцев будут у нас в стартовом составе?

- Просто лимит 8+15 заставляет нас покупать иностранцев высокого уровня, которые должны, могут и обязаны играть в стартовом составе.

- Просто у некоторых команд зачастую половина иностранцев на замене.

- Я говорю про нашу команду.