Уремович: Мне всё равно, сыграет Агаларов с «Рубином» или нет

Защитник «Рубина» Филип Уремович накануне поединка 12-го тура чемпионата России с «Уфой» дал понять, что его не волнует вопрос участия в игре форварда хозяев Гамида Агаларова.

На текущий момент нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ. Ранее стало известно, что 21-летний футболист занимается по индивидуальной программе.

«Мне все равно, играет он или не играет. Для меня никакой разницы нет. Я ко всем атакующим игрокам готовлюсь одинаково.

У меня все хорошо, готовлюсь к игре. В команде позитивный настрой. Надеемся на хороший футбол в игре с «Уфой», — цитирует Уремовича РИА «Новости».

Матч «Уфа» — «Рубин» начнется 24 октября в 14:00 по московскому времени.