​Лучший бомбардир РПЛ Агаларов восстановился и попал в стартовый состав «Уфы»

В прошлой игре чемпионата против «Краснодара» Гамид Агаларов получил повреждение и был заменён. 21-летний форвард восстановился достаточно быстро – он попал в стартовый состав «Уфы» на воскресную игру против «Рубина».

Стоит сказать, что на текущий момент именно Гамид Агаларов возглавляет гонку бомбардиров Премьер-лиги России. В одиннадцати играх текущего чемпионата форвард «Уфы» 9 раз расписывался в воротах соперников.

Игра двенадцатого тура между «Уфой» и «Рубином» начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.