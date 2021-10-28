Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, итоги которого были опубликованы на официальном сайте РФС. Если говорить о Премьер-лиге, то комиссия, куда входят зарубежные специалисты, рассмотрела отменённый гол «Рубина» в игре с «Уфой», завершившейся со счётом 1:1. Комиссия решила, что взятие ворот не было засчитано правильно. Ни одна из камер не зафиксировала положение ступни футболиста казанской команды, поэтому прочертить линию офсайда посредством обращения к ВАР было невозможно. В такой ситуации арбитр правильно поддержал решение бокового рефери, зафиксировавшего офсайд.
ЭСК: Гол «Рубина» в ворота «Уфы» отменён справедливо
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