Талалаев: «Потерь многовато. Слишком дорогой ценой нам даются победы»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- В каком состоянии команда подходит к этой игре, насколько вы довольны той работой, которую проделали в этот микроцикл?

- Состояние плохое, потерь многовато. Слишком дорогой ценой нам даются победы, потому что готовили на этот сезон один состав, одну схему. После того, как выпали такие игроки, которые выигрывают очень много единоборств, как Швец, Богосавац, Бериша, приходится менять то, что наигрывали летом, то, что катали… Нам и так непросто было, шесть человек поменялись с прошлого года. А сейчас… Наверное, тем и интересна тренерская работа, потому что каждый раз приходится что-то новое предлагать ребятам. Я благодарен, что они это впитывают и исполняют, неплохо получается, как мы видели в прошлых семи матчах. Уверен, что и сегодня будут вещи, которые, я так думаю, это не то, что от нас ждут. Посмотрим, как быстро адаптируется соперник, потому что «Краснодар» - команда, которая умеет играть в футбол, мы это знаем. И мы видели, что они умеют бороться при новом тренере, мы увидели, как они вдесятером при новом тренере вырвали очко, чуть не выиграли матч, который складывался не по их сценарию.