Кабелла: «Для нас было очень непросто вырвать эту победу над «Ахматом»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Краснодар» (0:2) Реми Кабелла поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я очень рад, что мне сегодня удалось забить и сделать результативный пас. Для меня это было очень важно, потому что в предыдущей игре я был очень недоволен результатом своей работы. А в этой игре я смог увидеть его воочию. Опять же для меня это очень важно. И мы играли на самом деле очень-очень важный матч для нас. Соперник был весьма серьезный. «Ахмат» - очень сильная команда, и игра складывалась для нас очень непросто. Мы победили, я хочу поздравить с этим всю мою команду.

- В прошлом сезоне в играх с «Ахматом» вы потерпели два поражения, причем домашнее (0:5) получилось обидным. Держали ли игроки это в уме? Было ли настроение взять реванш?

- Да, конечно, мы помнили об этом, когда выходили на поле, но повторюсь, что «Ахмат» - очень и очень сильный соперник, который играет в довольно агрессивный футбол. Для нас было очень непросто вырвать эту победу. Мы держали в голове, что нам было очень важно уйти на перерыв с преимуществом. Преимущество в два гола для нас вполне себе комфортное.