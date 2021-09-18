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Премьер-лига

Ганчаренко: «Ахмат» - организованная, прессингующая, знающая, как атаковать команда»

18 Сентября 2021 • 19:03 Комментировать
Ахмат
0:2
Краснодар
3.20 3.40 2.25
2-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы знаете, у меня нет сожалений о тех, кого с нами сегодня нет. Мы в первую очередь смотрим на тех, кто у нас есть и как нам сегодня сыграть, то есть, это новые возможности для игроков, которые у нас реже играют.

- При выборе нападающего учитывали ли вы то, что Ильин играл  в свое время  в «Ахмате»?

- Это в том числе. Здесь есть два варианта, или очень хорошо может сыграть или не совсем удачно, поэтому надеемся, что Володя сегодня очень хорошо сыграет.

- Что можете сказать по «Ахмату»? Какой видите команду в этом сезоне?

- Команда «Ахмат», понятно, что более интенсивно и агрессивно играет в домашних матчах. Может быть, потому что в выездных против них так же агрессивно играют соперники, но в целом организованная, прессингующая, знающая, как атаковать команда, с которой любому сопернику нелегко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко Ахмат
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