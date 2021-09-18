Ганчаренко: «То действие, агрессивное, наглое, когда мы забили, которое Сперцян совершил - это то, что радует в исполнении молодых футболистов»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы сегодня очень организованно и самоотверженно играли. Может быть, у нас не было контроля мяч, к которому мы привычны. Но где-то, может быть, это соперник не давал сделать, где-то качества поля не хватало. Мне понравилось, как мы отреагировали на игровые схемы соперника, мы очень быстро перестроились, правильно играли как в защите, так и в атаке. Хотя, может быть, во второй тайме, когда «Ахмат» стал играть в меньшинстве, нам немного не хватило глубины атаки, потому что все пошли под мяч. Стоило нам больше открываться вперед туда под линию защитников. Тем не менее, в целом суммарно победу мы заслужили. То действие, агрессивное, наглое, когда мы забили, которое Сперцян совершил - это то, что радует в исполнении молодых футболистов.

- Вы забили дуплетом два мяча в концовке тайма. Что вы сказали игрокам, чтобы они не расслабились? Потому что очень часто говорят, что счет 2:0 опаснее, чем 1:0.

- Нет, все-таки 2:0 лучше, чем 1:0. Но понятно, что мы немного корректировали защитников и опорных в том, как мы должны защищаться, но в любом случае думали об атаке. И об атаке против схемы 3-5-2, а не 4-3-3. Во втором тайме мы действовали по ситуации, которая есть на поле.