Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Ахмат» - «Краснодар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов, поигравший за сборную СССР и столичный «Спартак», рассказал, чего ожидает от поединка между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Его слова приводит Sportbox.

«Прогноз: 1:2. Команда Талалаева будет мотивирована и агрессивна, однако «Краснодар» создаст больше моментов и одержит непростую победу», - поделился своим прогнозом аналитик.

Матч состоится на стадионе «Ахмат-Арена» в субботу, 18 сентября. Начало игры запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

После семи туров грозненцы занимают десятое место в таблице Премьер-лиги, а краснодарцы располагаются на седьмой позиции.