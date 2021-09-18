«Ахмат» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В восьмом туре российской Премьер-лиги в гостях с «Ахматом» играет «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Краснодар
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Протокол игры
|41' Кабелла Реми (0:1)
|44' Ильин Владимир (0:2)
Гудиев Виталий • Лысцов Виталий 47' ( Садулаев Лечи ( 47') • Семёнов Андрей • Нижич Зоран • Тодорович Дарко 21' ( Уциев Ризван ( 21') • Уткин Даниил • Тимофеев Артём • Коновалов Игорь • Быстров Марат • Архипов Артём 47' ( Карапузов Владислав ( 47') • Конате Мохамед II
Запасные: Адуев Амир • Кадыров Абубакар • Полярус Артём • Мелихов Александр • Янку Габриэль • Себаи Сенин • Пуцко Александр • Харин Евгений
Сафонов Матвей • Корнюшин Даниил • Спайич Урош • Кайо Силва • Рамирес Кристиан • Кривцов Никита • Газинский Юрий • Кабелла Реми • Сперцян Эдуард • 23'Классон Виктор • Ильин Владимир
18 сентября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).