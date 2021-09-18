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Премьер-лига

«Ахмат» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

18 Сентября 2021 • 18:30 Комментировать
Ахмат
0:2
Краснодар
3.20 3.40 2.25
2-й тайм

В восьмом туре российской Премьер-лиги в гостях с «Ахматом» играет «Краснодар».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Ахмат - Краснодар

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Протокол игры  
Ахмат 0:2 Краснодар
  41' Кабелла Реми (0:1)
  44' Ильин Владимир (0:2)
Гудиев Виталий Лысцов Виталий   47' (Садулаев Лечи (   47') Семёнов Андрей Нижич Зоран Тодорович Дарко   21' (Уциев Ризван (   21') Уткин Даниил Тимофеев Артём Коновалов Игорь Быстров Марат Архипов Артём   47' (Карапузов Владислав (   47') Конате Мохамед II
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Полярус Артём Мелихов Александр Янку Габриэль Себаи Сенин Пуцко Александр Харин Евгений
Сафонов Матвей Корнюшин Даниил Спайич Урош Кайо Силва Рамирес Кристиан Кривцов Никита Газинский Юрий Кабелла Реми Сперцян Эдуард   23' Классон Виктор Ильин Владимир
Запасные: Де Вильена Тонни Агкацев Станислав Волков Сергей Евгеньевич Сорокин Егор Городов Евгений Манелов Ираклий Стоцкий Дмитрий
18 сентября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
Текстовая трансляция  

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Краснодар РПЛ Ахмат
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окончен Уфа 3:2 Химки
окончен Крылья Советов 4:2 Ростов
Идет 47 минута Ахмат 0:2 Краснодар
19.09  16:30 Нижний Новгород ... Арсенал Тула 2.55 3.15 3.05
19.09  19:00 Сочи ... Динамо Москва 2.75 3.25 2.75
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