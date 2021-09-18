Талалаев: «Самая плохая игра в сезоне»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мой комментарий: самая плохая игра в сезоне. Будем разбираться. По травме - у Тодоровича никаких проблем не было. В атаке мы выпустили двух больших нападающих. Просили чаще доставлять мяч верхом, не низом. К сожалению, это не выполнялось. Будем разбираться, почему. Во втором тайме, пропустив два гола в концовке первого, лишний раз показывает, что у команды нет умения терпеть. Совершив одну ошибку, нужно было доводить игру до перерыва. Внесли бы коррективы, и я думаю, с 0:1 было бы легче. Играли с командой, которая знает и умеет удерживать результат. Во втором тайме остались вдесятером, вновь проявляли характер, но это не то, что нужно. Характер и самоотверженность нам нужны с первых минут. Меня удивляет, что моя команда в третьей игре подряд со стартовых минут проигрывает единоборства. Я не знаю, что это - слишком дорогая цена? Потому что ребята видят, что в каждой игре ломаются игроки. Хочется пройти мимо судейства, но еще раз, у меня увезли игрока на скорой, даже не знаю, какой там будет диагноз. Даже ни желтой, ничего за это. У нас любое столкновение, и мы остаемся вдесятером. Мы из восьми игр вдесятером играем... Мы на тренировках уже готовимся к этому. Будем подводить постепенно команду. Сейчас кубковая игра. Дадим возможность поиграть тем, кто мало играл. Будем разбираться в причинах, почему мы не проявляем той самоотверженности, которая была на старте сезона и в прошлом году.