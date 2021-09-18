Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 87 Комментарии
Премьер-лига

Талалаев: «Самая плохая игра в сезоне»

18 Сентября 2021 • 22:18 Комментировать
Ахмат
0:2
Краснодар
окончен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мой комментарий: самая плохая игра в сезоне. Будем разбираться. По травме - у Тодоровича никаких проблем не было. В атаке мы выпустили двух больших нападающих. Просили чаще доставлять мяч верхом, не низом. К сожалению, это не выполнялось. Будем разбираться, почему. Во втором тайме, пропустив два гола в концовке первого, лишний раз показывает, что у команды нет умения терпеть. Совершив одну ошибку, нужно было доводить игру до перерыва. Внесли бы коррективы, и я думаю, с 0:1 было бы легче. Играли с командой, которая знает и умеет удерживать результат. Во втором тайме остались вдесятером, вновь проявляли характер, но это не то, что нужно. Характер и самоотверженность нам нужны с первых минут. Меня удивляет, что моя команда в третьей игре подряд со стартовых минут проигрывает единоборства. Я не знаю, что это - слишком дорогая цена? Потому что ребята видят, что в каждой игре ломаются игроки. Хочется пройти мимо судейства, но еще раз, у меня увезли игрока на скорой, даже не знаю, какой там будет диагноз. Даже ни желтой, ничего за это. У нас любое столкновение, и мы остаемся вдесятером. Мы из восьми игр вдесятером играем... Мы на тренировках уже готовимся к этому. Будем подводить постепенно команду. Сейчас кубковая игра. Дадим возможность поиграть тем, кто мало играл. Будем разбираться в причинах, почему мы не проявляем той самоотверженности, которая была на старте сезона и в прошлом году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 4:2 Ростов
окончен Ахмат 0:2 Краснодар
19.09  16:30 Нижний Новгород ... Арсенал Тула 2.55 3.15 3.05
19.09  19:00 Сочи ... Динамо Москва 2.75 3.25 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
22:18 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Самая плохая игра в сезоне»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «То действие, агрессивное, наглое, когда мы забили, которое Сперцян совершил - это то, что радует в исполнении молодых футболистов»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Кабелла: «Для нас было очень непросто вырвать эту победу над «Ахматом»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» набрал три очка в матче с «Ахматом» - видео видео
20:58 · Россия. Премьер-лига
Пиняев – самый молодой автор ассиста в РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Гамула: «Винить Сёмина рано»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» обыграли «Ростов» в голевой перестрелке - видео видео
19:03 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Ахмат» - организованная, прессингующая, знающая, как атаковать команда»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Потерь многовато. Слишком дорогой ценой нам даются победы»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Допускали элементарные ошибки, за которые команда «Крылья Советов» нас наказывала»
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» добыли непростую победу в матче с «Ростовом» 1
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Краснодар» - 0:2 (завершён)
18:18 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Агаларов заслужил внимание Карпина» 1
17:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Уфа» добыла волевую победу в матче с «Химками» - видео 1 видео
17:32 · Россия. Премьер-лига
Газизов прокомментировал перспективы Агаларова в сборной
Все новости
Рекомендуем