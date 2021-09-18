«Краснодар» победил в Грозном, Ильин забил бывшему клубу

В матче восьмого тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Краснодар».

Второй тур кряду «Краснодар» играет южное дерби. Каким-то чудом не проиграли в Ростове неделю назад, хотя на команду свалилось 33 несчастья – Спайич поразил свои ворота, Кабелла не реализовал пенальти, а Гжегож Крыховяк получил две жёлтые карточки за 23 минуты. Собственно, дисквалифицированный поляк, как и травмированные Мартынович с Ионовым и Вандерсоном, но смогли помочь «быкам» в Грозном.

Коллектив Андрея Талалаева тоже не обошёлся без кадровых проблем: надолго вылетел один из лидеров команды – Бернард Бериша. В итоге атакующую линию составили Архипов и Конате при поддержке Уткина, арендованного как раз у «Краснодара». Гончаренко же выпустил в старте Владимира Ильина, купленного у «Ахмата». Позади него действовало трио Сперцян – Классон – Кабелла.

Правило бывших сработало в этом матче. Но для начала отметился шикарным дальним ударом Кривцов, заменивший Крыховяка в старте «Краснодара». Гудиев просто провожал мяч взглядом, но штанга сыграла за «Ахмат», не позволив гостям отличиться быстро. Затем игра чуть загустела. Много борьбы, стыков, настоящее южное дерби. Газинский травмировал Тодоровича, ещё в середине первого тайма его пришлось заменить на Ризвана Уциева.

Так всё катилось к довольно скучной ничьей в первом тайме, но перед самым перерывом «быки» дважды боднули соперника. Классон включил прессинг и забрал мяч у чужой штрафной площади, отпасовал на Сперцяна, а Эдуард включил какой-то космический дриблинг. Троих убрал со своего пути, на 11-метровой отметке нашёл Реми Кабелла, а француз уже пробил под штангу – 0:1.

Эти же двое сделали и второй гол. Сперцян вновь отпасовал на Кабелла, Реми на углу штрафной площади осмотрелся и вырезал прострел, который со штыка замкнул Владимир Ильин, опередивший Лысцова. Так счёт стал 0:2 перед самым перерывом. Сразу три замены сделал Талалаев, выпустив Карапузова, Себаи и Садулаева. Как раз Лечи имел небольшой шанс вернуть «Ахмат» в игру, своим шальным ударом размяв Матвея Сафонова. Кипер «Краснодара» парировал мяч у перекладины.

Завершил игру для «Ахмата» Нижич, схвативший вторую жёлтую карточку за фол на Сперцяне. Вдесятером остались хозяева на последнюю треть матча и поделать ничего не сумели. Разве что, могли пропустить третий – Реми Кабелла сольным проходом подарил Кривцову возможность для удара со средней дистанции, Никита опять пробил круто, но попал в штангу. Однако уверенная победа осталась за «Краснодаром», поднявшимся пока на пятую строчку.