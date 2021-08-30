Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 221 Комментарии
Премьер-лига

Крыховяк получил повреждение в лагере сборной Польши

30 Августа 2021 • 22:27 Комментировать
Польша
...
Албания
1.47 4.30 7.10
02.09 21:45

Сегодня утром полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк отсутствовал на тренировке сборной Польши. Футболист испытывает определенные проблемы со здоровьем.

Местное издание Przegląd Sportowy свидетельствует о том, что поляк обратился к врачам с болями в колене. Завтра Крыховяк пройдет дополнительное медицинское обследование, после которого станут известны детали травмы и сроки восстановления.

Напомним, что новоиспеченный игрок краснодарской команды считается одним из ключевых исполнителей в сборной Польши, которая в сентябре проведет матчи с Албанией, Сан-Марино и Англией в рамках отбора на чемпионат мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная Польши Гжегож Крыховяк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
22:27 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк получил повреждение в лагере сборной Польши
21:19 · Россия. Премьер-лига
В Португалии опровергли слухи о переговорах «Спартака» с Фонсекой
20:56 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» публично заявил о своей позиции относительно возможных реформ в РПЛ
20:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» договорился с «Челси» по трансферу перспективного полузащитника слухи
20:18 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе ещё около месяца не сможет сыграть за «Спартак» из-за травмы
19:49 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Бордо» переходит в российский клуб за 14 млн евро 3
19:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поделится суммой трансфера Влашича с «Эвертоном» 1 слухи
18:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи о смене тренера 3
18:35 · Россия. Премьер-лига
​Агент Влашича высказался о сделке с «Вест Хэмом»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Витория - это профессиональный и спокойный тренер»
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Кафельников: «Смена тренера «Спартаку» не поможет»
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Агент Пабло отреагировал на слухи об уходе игрока из «Локомотива»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Федун ответил на вопрос о возможной смене тренера
17:22 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер сборной Хорватии подтвердил трансфер Влашича в «Вест Хэм»
16:58 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» усилился экс-полузащитником «Урала» официально
Все новости
Рекомендуем
 