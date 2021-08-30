Крыховяк получил повреждение в лагере сборной Польши

Сегодня утром полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк отсутствовал на тренировке сборной Польши. Футболист испытывает определенные проблемы со здоровьем.

Местное издание Przegląd Sportowy свидетельствует о том, что поляк обратился к врачам с болями в колене. Завтра Крыховяк пройдет дополнительное медицинское обследование, после которого станут известны детали травмы и сроки восстановления.

Напомним, что новоиспеченный игрок краснодарской команды считается одним из ключевых исполнителей в сборной Польши, которая в сентябре проведет матчи с Албанией, Сан-Марино и Англией в рамках отбора на чемпионат мира.