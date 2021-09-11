Бериша пропустит из-за травмы два месяца

Полузащитнику «Ахмата» Бернарду Берише потребуется около двух месяцев, чтобы залечить травмированный плечевой сустав.

Пресс-служба «Ахмата» обнародовала информацию касаемо вероятных сроков возвращения 29-летнего хавбека в строй. По данным источника, Бернард Бериша будет вынужден провести вне игры от шести до восьми месяцев.

Лечение футболист сборной Косово будет проходить в иностранной клинике. На днях должна поступить информация, потребуется ли игроку хирургическое вмешательство докторов или же будет выбрана стратегия консервативного лечения.

В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ Бернард Бериша успел провести 4 поединка, отличившись двумя ассистами.