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Бериша пропустит из-за травмы два месяца

11 Сентября 2021 • 17:22 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
18.09 19:00

Полузащитнику «Ахмата» Бернарду Берише потребуется около двух месяцев, чтобы залечить травмированный плечевой сустав.

Пресс-служба «Ахмата» обнародовала информацию касаемо вероятных сроков возвращения 29-летнего хавбека в строй. По данным источника, Бернард Бериша будет вынужден провести вне игры от шести до восьми месяцев.

Лечение футболист сборной Косово будет проходить в иностранной клинике. На днях должна поступить информация, потребуется ли игроку хирургическое вмешательство докторов или же будет выбрана стратегия консервативного лечения.

В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ Бернард Бериша успел провести 4 поединка, отличившись двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бернард Бериша Ахмат
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