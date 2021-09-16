Кержаков объяснил яркую игру Смолова: «Здесь многое зависит от тренера»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался по поводу нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

Кержаков отметил, что здесь многое зависит от тренерской работы. Он заявил, что, возможно, ключевую роль сыграла вера Николича в Смолова. По словам экс-игрока сборной России, у игрока много сильных сторон, поэтому главному тренеру нужно было подбодрить нападающего, чтобы тот снова начал показывать высокий игрок, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в этом сезоне РПЛ на счету Смолова семь матчей, в которых он забил шесть голов. Также он забил гол и отдал две результативные передачи в последних двух матчах за сборную России.