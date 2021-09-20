Гилерме вышел на вторую строчку по играм за «Локомотив» - к рекорду Лоськова осталось 30 матчей

Сегодня поединок между «Уралом» и «Локомотивом» не порадовал забитыми мячами, зато запомнился уникальным достижением одного из футболистов москвичей. Гилерме Маринато вышел на игру в стартовом составе, что стало для него 292-м матчем за «железнодорожников».

Таким образом, голкипер опередил Владимира Маминова и выбрался на вторую строчку по этому показателю в истории клуба. Чаще футболку «Локомотива» надевал лишь Дмитрий Лоськов, у которого на счету 322 поединка.

Напомним, Гилерме находится в структуре столичной команды еще с 2009 года, а в ноябре 2015 года вовсе сменил бразильское гражданство на российское.