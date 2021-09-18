Демба Ба может стать спортивным директором «Локомотива»

В московском «Локомотиве» в скором времени может появиться новый спортивный директор. Руководитель главного отдела «железнодорожников» Ральф Рангник видит на этой должности недавно завершившего карьеру футболиста Демба Ба.

Отмечается, что бывший нападающий «Челси» на днях приезжал в столицу России якобы учиться ведению дел у Рангника, с которым он знаком по выступлениям за «Хоффенхайм». Источник PariFoot au Senegal утверждает, что сенегалец по прибытию в Москву получил предложение от немца начать работу в структуре «Локомотива».

Напомним, что при содействии Рангника москвичи прошедшим летом провели продуктивную трансферную компанию, практически пересобрав состав.