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Сухой отсудил первый сухарь РПЛ: «Локомотив» наткнулся на непроходимые редуты главного аутсайдера

20 Сентября 2021 • 18:27 Комментировать (15)
Урал
0:0
Локомотив Москва
окончен

В наиболее предсказуемом на бумаге матче понедельника «Локомотив» играл в гостях с «Уралом».

Протокол игры  
Урал 0:0 Локомотив Москва
Помазун Илья Адамов Арсен   43' Кузьмичев Иван Мамин Артём Кулаков Денис Йовичич Бранко Мишкич Даниэль Колесниченко Кирилл Гаджимурадов Рамазан Егорычев Андрей Бикфалви Эрик   33'   46' (Максименко Артём (   46')
Запасные: Герасимов Алексей Подберёзкин Вячеслав Ландаков Дмитрий Ибрахимай Илльдрен Панюков Андрей Евсеев Алексей Luka Gagnidze Агеев Михаил Железнов Юрий Гогличидзе Лео
Гилерме Маринато Сильянов Александр Кастро Пабло Едвай Тин Баринов Дмитрий Бека Алексис   62' (Анджорин Фаустино (   62') Тикнизян Наир Марадишвили Константин Лисакович Виталий   67' (Керк Гирано (   67') Смолов Фёдор Камано Франсуа
Запасные: Ненахов Максим Куликов Даниил Зинович Кирилл Бабкин Сергей Магкеев Станислав Живоглядов Дмитрий Петров Максим Вячеславович Иваньков Михаил Худяков Даниил
20 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

«Урал» стартовал в текущем сезоне как настоящий аутсайдер. За семь матчей «шмели» не одержали ни одной победы и набрали только два очка. Екатеринбуржцы никак не впечатляли и закономерно осели на последнем месте. Даже победа над «железнодорожниками» не вывела бы уральцев с самого дна таблицы. Что касается «Локомотива», то он занял привычную для себя позицию в числе преследователей «Зенита». Победа над «Уралом» вывела бы его на первое место как минимум на пару часов, пока питерцы не закончили бы свой матч с «Рубином».

Начало и предконцовка первого тайма по игре остались за «Уралом». Только вот не знали хозяева, как им делать решающие шаги в чужой штрафной. Удары по воротам Гилерме если и наносились, то издали и следовали вне створа. «Локомотив», как и в предыдущем матче с «Крыльями», особо ничего не показал в первом тайме, но всё равно имел пару-тройку шансов открыть счёт. Это и удар Пабло головой левее ворот, и попытки Смолова с Камано, не ставшие неберущимися для Помазуна. Перед самым перерывом «путейцы» пождали соперника, но недожали.

Шалимов зарядил своих подопечных на активный вход во второй тайм, но надолго екатеринбуржцев в таком темпе не хватило. В перспективном эпизоде Йовичич запоздал с ударом с линии штрафной, и Марадишвили скорректировал его выстрел. Потом инициатива перешла к гостям, понимавшим, что время медленно, но неуклонно утекает. Супермомент загубил Камано, пробивший головой в упор выше створа. Чуть позже в подобной ситуации, но менее опасной, Смолов ударил тоже мимо цели.

Как и в матче с «Марселем», Николич выпустил на замены Анджорина и Керка. Только теперь «железнодорожники» пробовали спасти не одно очко, а три. На 70-й минуте Марадишвили с пыра приложился из-за пределов штрафной – рядом с правой штангой. Визитёры продолжали владеть территорией, но едва не поплатились на 75-й минуте за предоставление свободы в своей штрафной Гаджимурадову. К счастью для гостей, его плотный выстрел не явил неприятного сюрприза для Гилерме.

Так и не смогли «железнодорожники» проложить пути-дорожки внутрь ворот Помазуна. «Урал» в концовке и сам не стеснялся ходить вперёд в стремлении подцепить первую для себя победу в сезоне. В добавленное время произошла заварушка после жёсткого подката Мишкича против Камано. И в итоге получилась первая нулевая ничья в чемпионате – в 62-м по счёту матче. 61 встреча подряд без сухарей на старте РПЛ – на этой планке застыл соответствующий рекорд. Символично, что главным арбитром матча был Алексей Сухой. А «Локомотив», кстати, сыграл в гостях вничью с «Уралом» во втором сезоне подряд.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (15)
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Рейтинг комментариев
Ando Loko
20 Сентября 2021 в 19:02
Интересно: не является ли наличие 4-х сильных ЦЗ проблемой для клуба?
Обычно в любом успешном клубе есть 2 основных и 1-3 запасных варианта. Тут же не понятно, какая пара основная.
Из-за этого может страдать связь в центральной зоне и стабильность обороны.
Дарт Уилфред
20 Сентября 2021 в 18:53
Матч для любителей доказывать, что статистика что-то значит. Увы все эти владения и прочие xG ни о чем не говорят.
Ando Loko
20 Сентября 2021 в 18:55
Самый показательный момент, когда Смолов выбегал на кипера прессинговать в первом тайме и обернувшись увидел, что команда уже опустилась за центральную линию.
Этот состав способен душить высоким прессингом, но не понимаю, почему его не использовать гораздо чаще, чем раз в 15-20 минут.
Дарт Уилфред
20 Сентября 2021 в 18:56
физика? не восстановились после Марселя? непонятно если честно почему так.
Ando Loko
20 Сентября 2021 в 19:00
3 дня прошло, к тому же сильная ротация произошла, так что вопрос не к физике, а к тренеру. Почему он продолжает проповедовать низкую оборону и минимальный прессинг?
Все большие клубы (по отношению к своим лигам) стараются играть первым номером, стараются встречать чуть ли не у штрафной соперника и играть с высокой линией обороны.
Дарт Уилфред
20 Сентября 2021 в 19:07
у этого состава пока сыгранности нет. Взаимопонимания откровенно не хватает. Нужно время.
Ando Loko
20 Сентября 2021 в 18:51
Если честно, это *******, прям весь матч выбешивало.
Команда имеет один из двух самых сильных составов в лиге. В команде играют подвижные и выносливые ребята. В команде есть сильная скамейка для ротации.
Но оборона идет низким и средним блоком, мяч отдается, прессинга на трети соперника вообще нет...
Абсолютно весь состав подобран под сильный прессинг, высокую линию обороны, и контроль мяча...
Прям злость злая злит за такую игру. И самое удивительное, что если бы даже закатили хоть голешник, всё равно психовал бы сидел.
ингерман
20 Сентября 2021 в 18:33
ай хтой-та наш хфуцбол ругаец.. урал на последнем месце сыграл вничью с лохомоцами а те сгоняли ничейку с марселем.. значиц урал не слабее одного из лидеров хранции.. )))
ирвин-schalke
20 Сентября 2021 в 18:32
Ральф ищи тренера,на это дно смотреть тошно. Серьзно,**мы играем против Урала вторым номером? Это не Марсель космос,это Николич ****
Дарт Уилфред
20 Сентября 2021 в 18:51
где ты 2 номер в игре видел? Всю игру прижимали Урал в их штрафную. Автобус устоял
Ando Loko
20 Сентября 2021 в 18:53
Смеешься? В матче с таким соперником даже владение 50-50% это провал.
Дарт Уилфред
20 Сентября 2021 в 18:55
так и владение 65 на 35 в пользу Локомотива. А фигли толку
Ando Loko
20 Сентября 2021 в 18:57
Это с выходом Керка и Анджорина + усталось Урала сказались. Последние минут 20 набили как раз эти 65 на 35.
Но в первом тайме, когда нужно давить, команда играет на своей половине. Причем убийственных контратак, как при Семине, вроде как ни одной не прошло.
Дарт Уилфред
20 Сентября 2021 в 19:03
первый тайм не видел.
Ando Loko
20 Сентября 2021 в 18:52
Соглашусь. Состав, способный бегать и прессинговать, сидит на жопе на своей половине.
Абсолютно идиотское и необъяснимое решение.
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