Сухой отсудил первый сухарь РПЛ: «Локомотив» наткнулся на непроходимые редуты главного аутсайдера

В наиболее предсказуемом на бумаге матче понедельника «Локомотив» играл в гостях с «Уралом».

«Урал» стартовал в текущем сезоне как настоящий аутсайдер. За семь матчей «шмели» не одержали ни одной победы и набрали только два очка. Екатеринбуржцы никак не впечатляли и закономерно осели на последнем месте. Даже победа над «железнодорожниками» не вывела бы уральцев с самого дна таблицы. Что касается «Локомотива», то он занял привычную для себя позицию в числе преследователей «Зенита». Победа над «Уралом» вывела бы его на первое место как минимум на пару часов, пока питерцы не закончили бы свой матч с «Рубином».

Начало и предконцовка первого тайма по игре остались за «Уралом». Только вот не знали хозяева, как им делать решающие шаги в чужой штрафной. Удары по воротам Гилерме если и наносились, то издали и следовали вне створа. «Локомотив», как и в предыдущем матче с «Крыльями», особо ничего не показал в первом тайме, но всё равно имел пару-тройку шансов открыть счёт. Это и удар Пабло головой левее ворот, и попытки Смолова с Камано, не ставшие неберущимися для Помазуна. Перед самым перерывом «путейцы» пождали соперника, но недожали.

Шалимов зарядил своих подопечных на активный вход во второй тайм, но надолго екатеринбуржцев в таком темпе не хватило. В перспективном эпизоде Йовичич запоздал с ударом с линии штрафной, и Марадишвили скорректировал его выстрел. Потом инициатива перешла к гостям, понимавшим, что время медленно, но неуклонно утекает. Супермомент загубил Камано, пробивший головой в упор выше створа. Чуть позже в подобной ситуации, но менее опасной, Смолов ударил тоже мимо цели.

Как и в матче с «Марселем», Николич выпустил на замены Анджорина и Керка. Только теперь «железнодорожники» пробовали спасти не одно очко, а три. На 70-й минуте Марадишвили с пыра приложился из-за пределов штрафной – рядом с правой штангой. Визитёры продолжали владеть территорией, но едва не поплатились на 75-й минуте за предоставление свободы в своей штрафной Гаджимурадову. К счастью для гостей, его плотный выстрел не явил неприятного сюрприза для Гилерме.

Так и не смогли «железнодорожники» проложить пути-дорожки внутрь ворот Помазуна. «Урал» в концовке и сам не стеснялся ходить вперёд в стремлении подцепить первую для себя победу в сезоне. В добавленное время произошла заварушка после жёсткого подката Мишкича против Камано. И в итоге получилась первая нулевая ничья в чемпионате – в 62-м по счёту матче. 61 встреча подряд без сухарей на старте РПЛ – на этой планке застыл соответствующий рекорд. Символично, что главным арбитром матча был Алексей Сухой. А «Локомотив», кстати, сыграл в гостях вничью с «Уралом» во втором сезоне подряд.