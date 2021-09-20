Сухой отсудил первый сухарь РПЛ: «Локомотив» наткнулся на непроходимые редуты главного аутсайдера

В наиболее предсказуемом на бумаге матче понедельника «Локомотив» играл в гостях с «Уралом».
|Урал
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|Локомотив Москва
«Урал» стартовал в текущем сезоне как настоящий аутсайдер. За семь матчей «шмели» не одержали ни одной победы и набрали только два очка. Екатеринбуржцы никак не впечатляли и закономерно осели на последнем месте. Даже победа над «железнодорожниками» не вывела бы уральцев с самого дна таблицы. Что касается «Локомотива», то он занял привычную для себя позицию в числе преследователей «Зенита». Победа над «Уралом» вывела бы его на первое место как минимум на пару часов, пока питерцы не закончили бы свой матч с «Рубином».
Начало и предконцовка первого тайма по игре остались за «Уралом». Только вот не знали хозяева, как им делать решающие шаги в чужой штрафной. Удары по воротам Гилерме если и наносились, то издали и следовали вне створа. «Локомотив», как и в предыдущем матче с «Крыльями», особо ничего не показал в первом тайме, но всё равно имел пару-тройку шансов открыть счёт. Это и удар Пабло головой левее ворот, и попытки Смолова с Камано, не ставшие неберущимися для Помазуна. Перед самым перерывом «путейцы» пождали соперника, но недожали.
Шалимов зарядил своих подопечных на активный вход во второй тайм, но надолго екатеринбуржцев в таком темпе не хватило. В перспективном эпизоде Йовичич запоздал с ударом с линии штрафной, и Марадишвили скорректировал его выстрел. Потом инициатива перешла к гостям, понимавшим, что время медленно, но неуклонно утекает. Супермомент загубил Камано, пробивший головой в упор выше створа. Чуть позже в подобной ситуации, но менее опасной, Смолов ударил тоже мимо цели.
Как и в матче с «Марселем», Николич выпустил на замены Анджорина и Керка. Только теперь «железнодорожники» пробовали спасти не одно очко, а три. На 70-й минуте Марадишвили с пыра приложился из-за пределов штрафной – рядом с правой штангой. Визитёры продолжали владеть территорией, но едва не поплатились на 75-й минуте за предоставление свободы в своей штрафной Гаджимурадову. К счастью для гостей, его плотный выстрел не явил неприятного сюрприза для Гилерме.
Так и не смогли «железнодорожники» проложить пути-дорожки внутрь ворот Помазуна. «Урал» в концовке и сам не стеснялся ходить вперёд в стремлении подцепить первую для себя победу в сезоне. В добавленное время произошла заварушка после жёсткого подката Мишкича против Камано. И в итоге получилась первая нулевая ничья в чемпионате – в 62-м по счёту матче. 61 встреча подряд без сухарей на старте РПЛ – на этой планке застыл соответствующий рекорд. Символично, что главным арбитром матча был Алексей Сухой. А «Локомотив», кстати, сыграл в гостях вничью с «Уралом» во втором сезоне подряд.Кирилл Иванцов
Обычно в любом успешном клубе есть 2 основных и 1-3 запасных варианта. Тут же не понятно, какая пара основная.
Из-за этого может страдать связь в центральной зоне и стабильность обороны.
Этот состав способен душить высоким прессингом, но не понимаю, почему его не использовать гораздо чаще, чем раз в 15-20 минут.
Все большие клубы (по отношению к своим лигам) стараются играть первым номером, стараются встречать чуть ли не у штрафной соперника и играть с высокой линией обороны.
Команда имеет один из двух самых сильных составов в лиге. В команде играют подвижные и выносливые ребята. В команде есть сильная скамейка для ротации.
Но оборона идет низким и средним блоком, мяч отдается, прессинга на трети соперника вообще нет...
Абсолютно весь состав подобран под сильный прессинг, высокую линию обороны, и контроль мяча...
Прям злость злая злит за такую игру. И самое удивительное, что если бы даже закатили хоть голешник, всё равно психовал бы сидел.
Но в первом тайме, когда нужно давить, команда играет на своей половине. Причем убийственных контратак, как при Семине, вроде как ни одной не прошло.
Абсолютно идиотское и необъяснимое решение.