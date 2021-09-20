Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 266 Комментарии
Премьер-лига

​«Локомотив» назвал состав на игру с «Уралом»

20 Сентября 2021 • 15:21 Комментировать
Урал
0:0
Локомотив Москва
4.35 3.60 1.85
2-й тайм

В одном из понедельничных матчей восьмого тура чемпионата России «Локомотив» сыграет на выезде против «Урала». Наставник московских «железнодорожников» Марко Николич решил включить в стартовый состав таких исполнителей:

Гилерме, Сильянов, Пабло, Едвай, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Смолов, Лисакович, Камано.

Стартовый свисток в Екатеринбурге прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет на портале LiveResult, где будет проходить трансляция в текстовом формате.

На текущую минуту «Локомотив» занимает 4 место в таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 68 минута Урал 0:0 Локомотив Москва
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
17:50 · Россия. Премьер-лига
Витор Перейра прокомментировал информацию о его назначении главой департамента судейства РФС
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Уткин сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»
17:14 · Россия. Премьер-лига
​Азмун не попал в заявку на матч с «Рубином», Дзюба – в старте
16:10 · Россия. Премьер-лига
Шербаченко: «В дерби будут лететь искры, интеллигентной игры не ждите» эксклюзив
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Азмун не сыграет с «Рубином»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» назвал состав на игру с «Уралом»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо: «Всегда приятно принимать участие в матчах со «Спартаком», тем более, что мы побеждали» 1
13:31 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов усомнился в лидерских качествах Джикии 1
12:29 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что футболисты «Спартака» деградируют
12:27 · Россия. Премьер-лига
Дерби ЦСКА - «Спартак» начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми
12:17 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Урал» - «Локомотив» от Бубнова
11:38 · Россия. Премьер-лига
Крал поддержал «Спартак» перед матчем с ЦСКА
11:11 · Россия. Премьер-лига
Карпин – об отказе Захаряна «Барселоне»: «Не верю» 2
10:21 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Спартак» - команда-раздражитель, будет нелёгкая игра»
Все новости
Рекомендуем