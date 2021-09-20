​«Локомотив» назвал состав на игру с «Уралом»

В одном из понедельничных матчей восьмого тура чемпионата России «Локомотив» сыграет на выезде против «Урала». Наставник московских «железнодорожников» Марко Николич решил включить в стартовый состав таких исполнителей:

Гилерме, Сильянов, Пабло, Едвай, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Смолов, Лисакович, Камано.

Стартовый свисток в Екатеринбурге прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет на портале LiveResult, где будет проходить трансляция в текстовом формате.

На текущую минуту «Локомотив» занимает 4 место в таблице РПЛ.