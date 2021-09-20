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Премьер-лига

Самые поздние нули: в РПЛ установлен рекорд

20 Сентября 2021 • 18:35 Комментировать
Урал
0:0
Локомотив Москва
окончен

Понедельничный матч чемпионата России между «Уралом» и «Локомотивом» не подарил зрителям забитых голов – 0:0. Это была первая нулевая ничья в текущем сезоне Премьер-лиги.

Первые «нули» в текущем чемпионате России случились только в 62 матче сезона. Так долго ожидать итогового счёта 0:0 в истории РПЛ ещё не приходилось.

На текущую минуту «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Впрочем, положение москвичей до конца игрового дня может измениться, если «Рубину» удастся обыграть на своём поле «Зенит».

Следующий матч «Локомотив» проведёт 25 сентября. Соперником «железнодорожников» будут «Химки».

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