Борис Игнатьев раскритиковал игру «Локомотива» против «Урала»

Сегодня «Урал» и «Локомотив» выдали первый сухой матч в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги, поделив между собой очки. Бывший главный тренер национальной команды России Борис Игнатьев прокомментировал игру в исполнении обоих коллективов.

Больше всего досталось именно «Локомотиву», который разочаровал своими действиями специалиста. «Москвичи должны были дать урок команде, которая находится на последнем месте в чемпионате. Но, они в этой встрече встали на тот же уровень, что и «Урал», - поделился Игнатьев в интервью Rusfootball.info.

Также экс-наставник сборной отметил, в чем была причина такого слабого выступления «железнодорожников». По его словам, футболисты гостей поля действовали слишком академично и были недостаточно агрессивными на мяче.