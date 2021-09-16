Бека-Бека сравнил чемпионаты России и Франции

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился впечатлениями от чемпионата России и сравнил его с французским первенством.

Игрок заявил, что не может сравнить РПЛ и Лигу 1, так как не играл в высшем французском дивизионе. Однако, если сравнить РПЛ и Лигу 2, то француз отдал предпочтение чемпионату России. Он отметил, что российское первенство является более конкурентоспособным и здесь играют с более высокой интенсивностью, пишет L'Equipe.

Напомним, что Бека-Бека этим летом перешёл из «Кана» в «Локомотив» за шесть миллионов евро. В составе московского клуба он сыграл два матча, результативными действиями не отмечался.