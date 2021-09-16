Демба Ба приехал в Москву учиться у Рангника

Бывший нападающий сборной Сенегала Демба Ба прибыл в Москву, чтобы учиться у руководителя спортивного отдела «Локомотива» Ральфа Рангника, передаёт «Спорт-Экспресс». Сообщается, что в будущем экс-футболист «Челси» хочет работать спортивным директором.

Ба играл под руководством Рангника в «Хоффенхайме» и с тех пор он сохранил хорошие отношения с немецким тренером. В Европе он также известен по выступлениям за «Челси», «Ньюкасл» и «Истанбул Башакшехир». В составе лондонского клуба он сыграл 51 матч, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Также становился победителем Лиги Европы.

Последним его клубом был швейцарский «Лугано».