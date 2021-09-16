Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 433 Комментарии
Премьер-лига

Демба Ба приехал в Москву учиться у Рангника

16 Сентября 2021 • 15:45 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
4.80 3.60 1.77
20.09 16:30

Бывший нападающий сборной Сенегала Демба Ба прибыл в Москву, чтобы учиться у руководителя спортивного отдела «Локомотива» Ральфа Рангника, передаёт «Спорт-Экспресс». Сообщается, что в будущем экс-футболист «Челси» хочет работать спортивным директором.

Ба играл под руководством Рангника в «Хоффенхайме» и с тех пор он сохранил хорошие отношения с немецким тренером. В Европе он также известен по выступлениям за «Челси», «Ньюкасл» и «Истанбул Башакшехир». В составе лондонского клуба он сыграл 51 матч, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Также становился победителем Лиги Европы.

Последним его клубом был швейцарский «Лугано».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Демба Ба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
15:45 · Россия. Премьер-лига
Демба Ба приехал в Москву учиться у Рангника
15:17 · Россия. Премьер-лига
Семак: Не считаю матч с «Рубином» принципиальным
14:50 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Динамо»: «Отменят лимит и будут играть 11 иностранцев, как в «Шерифе»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: «Не стал бы говорить, что «Спартак» опозорился»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Карасёв обслужит дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 8-м туре РПЛ 2
11:26 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Зениту» надо брать скандинавов и восточных европейцев, а не бразильцев» 5
10:26 · Россия. Премьер-лига
Самолёт «Зенита» попал в стаю птиц и совершил аварийную посадку
15 Сентября
23:17 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Шерифа» Вернидуб рассказал, что он думает об отмене лимита на легионеров в РПЛ 2
23:05 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака»: Я не видел, чтобы игроки отрабатывали все эпизоды до конца 3
22:30 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кажется, Федуну нравится, что «Спартак» опустился» 7
22:09 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Да отстаньте от Витории, разве тренер не забил моменты?» 3
21:31 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» отыгралось у «Томи», «Велес» и «Факел» набрали по 3 очка
21:09 · Россия. Премьер-лига
Жиго – о поражении «Спартака»: «Свист с трибун? Это нормально»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Петржела – о «Спартаке»: «Это катастрофа!»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В «Спартаке» работают бессовестные люди» 3
Все новости
Рекомендуем