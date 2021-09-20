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Премьер-лига

Прогноз на матч «Урал» - «Локомотив» от Бубнова

20 Сентября 2021 • 12:17 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
4.50 3.50 1.85
Через 2 ч. 3 мин.

Экс-защитник сборной России и столичного «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов сделал прогноз на поединок между екатеринбургским «Уралом» и московском «Локомотивом» в восьмом туре Премьер-лиги.

«Прогноз: 0:2. Здесь есть явный фаворит. «Локо» по всем параметрам превосходит аутсайдера и должен уверенно побеждать», - приводит слова эксперта Sportbox.

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 20 сентября. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовый репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева замыкают турнирную таблицу, а гости располагаются на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Александр Бубнов прогнозы на футбол
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20.09  16:30 Урал ... Локомотив Москва 5.2 3.75 1.72
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
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