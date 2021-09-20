Прогноз на матч «Урал» - «Локомотив» от Бубнова

Экс-защитник сборной России и столичного «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов сделал прогноз на поединок между екатеринбургским «Уралом» и московском «Локомотивом» в восьмом туре Премьер-лиги.

«Прогноз: 0:2. Здесь есть явный фаворит. «Локо» по всем параметрам превосходит аутсайдера и должен уверенно побеждать», - приводит слова эксперта Sportbox.

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 20 сентября. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовый репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева замыкают турнирную таблицу, а гости располагаются на четвертой строчке.