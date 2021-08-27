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Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Рубин»

27 Августа 2021 • 11:36 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
1.77 3.80 4.60
Через 7 ч. 59 мин.

В рамках шестого тура чемпионата России состоится поединок между «Краснодаром» и казанским «Рубином». Своими ожиданиям от противостояния поделился экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов.

По мнению аналитика, подопечные Виктора Ганчаренко начали прибавлять и смотрятся достаточно мощно в нападении, чем не может похвастаться «Рубин». При этом Бубнов уверен, что белорусский специалист также наведет порядок в оборонительных рядах «быков». По мнению эксперта, в предстоящем матче победу одержат именно краснодарцы. Аналитик ставит на счет 2:1.

Матч пройдет в Краснодаре сегодня, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по мск.

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