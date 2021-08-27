Слуцкий: «Я очень расстроен»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Краснодаром» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы не реализовали свои шансы, которые у нас были, особенно в первом тайме. Во втором - тоже, но не такие явные. Понятно, когда ты не реализуешь такие шансы, как моменты у Бакаева, Хакшабановича, очень сложно надеяться на положительный результат. Поэтому я очень расстроен. В целом, еще раз говорю, «Краснодар» сумел воспользоваться нашими ошибками, а мы те моменты, которые создавали, не смогли, к сожалению, реализовать, но это против «Краснодара» классическая схема. Примерно все игры проходят в одном и том же режиме, что «Краснодар» очень много атакует, имеет очень хорошую группу атаки, но в то же время любой соперник тоже имеет шансы для того, чтобы эти моменты также реализовать.