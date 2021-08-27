Кордоба: «Самое главное, что мы победили, потому что все игроки были достойны этого приза»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Рубин» (2:0) Джон Кордоба поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько приятно получить эту награду? Были некоторые споры, что она должна была достаться Кабелле.

- Самое главное, что мы победили, потому что все игроки были достойны этого приза, главное, что мы выиграли этот матч. Все достойны.

- Как вам удалось так быстро влиться в коллектив? Вот так штамповать голы? Кажется, что вы провели всю предсезонку в «Краснодаре». Но это не так, вы пришли и сразу начали забивать. В чем секрет?

- У нас очень хорошие игроки, меня приняли очень хорошо, и тренерский штаб, и руководство. У нас классные игроки, мы все это показали на поле, все вместе.