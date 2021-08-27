Ганчаренко: «Нам важно было победить после неважного матча с «Локомотивом»»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Рубином» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Нам важно было победить после неважного матча с «Локомотивом», мы очень хорошо отреагировали на тот матч, вышли очень хорошо заряженными, качество атаки у нас опять же на очень высоком уровне. В обороне хорошо, что нас в некоторых эпизодах выручил Сафонов. В первом тайме мы более остро шли вперед, потому что нам нужно было забивать. Второй тайм - при счете 2:0 мы с опаской шли вперед, но нужно было выходить на ударные позиции. Если резюмировать, наша победа заслуженная.

- В одном из эпизодов, когда был момент с водопоем, вы активно что-то объясняли не опорным полузащитникам, не защитникам, а Кабелле. Что вы ему говорили? Чтобы он вперед шел или отрабатывал сзади?

- Нет, мы говорили о его расположении на поле.

- Насколько сегодня удалось справиться без Черникова и Вильены, без которого уже привыкаете справляться? Насколько довольны действиями опорников и защиты?

- Знаете, как? Мы должны были быть готовыми, потому что есть травмы и дисквалификации, от этого никуда не деться. То же самое у «Рубина». Без Хвичи и Деспотовича команда смотрится по-другому. Конечно, у нас опаска была, потому что мы без Черникова, как это не парадоксально, в первый раз вышли. Энергия в центре поля нам нужна была, но выход Газинского и Крыховяка позволил нам контролировать центр поля.