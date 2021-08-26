«Рубину» запретили регистрировать новичков – у клуба есть задолженность по трансферам

Сегодня пресс-служба РФС объявила о том, что на «Рубин» установлен запрет на регистрирование новых игроков. Такое решение было принято Палатой Российского футбольного союза после ряда расследований.

Причиной стали задолженности казанского клуба. Сообщается, что РФС удовлетворил запрос «Краснодара», который так и не получил необходимую сумму за трансфер Ивана Игнатьева в январе 2020 года. Теперь «Рубин» также обязан выплатить штраф за нарушение сроков.

Однако, союз заявил, что запрет может быть снят в том случае, если клуб в кратчайшие сроки закроет все долги перед краснодарской командой. В «Рубине» пока никак не отреагировали на данную информацию.