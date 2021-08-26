«Краснодар» отзаявил Кривцова

«Краснодар» исключил полузащитника Никиту Кривцова из заявки команды на сезон чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ. Никаких комментариев по данному поводу нет.

Напомним, что Кривцов стал игроком «Краснодара» этим летом, перейдя из владимирского «Торпедо» за 90 тысяч евро. 19-летний полузащитник подписал контракт до 2024 года. Отметим, что игрок в этом дважды входил в заявку команды на матч, однако на поле не появлялся.

«Краснодар» после пяти туров РПЛ находится на девятом месте, имея в своём активе девять очков. В следующем туре команда дома сыграет с «Рубином». Матч состоится 27 августа в 20:30 по московскому времени.