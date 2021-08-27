Ганчаренко выиграл у Слуцкого в Краснодаре: Великолепный Кордоба блистал ярче «Рубина»

В рамках шестого тура чемпионата России «Краснодар» принимал «Рубин».

Последние шесть матчей «Краснодар» и «Рубин» провели без компромиссов. Четыре победы «быков» и две – казанцев. Сегодня предугадать исход матча на сверхсовременном стадионе на юге России было очень сложно. «Краснодар» под руководством Виктора Ганчаренко совсем непонятен. Отрезками играет великолепно, отрезками просто пропадает. Часто валится опорная зона, не может встроиться Крыховяк, откровенно проваливший матч против родного «Локо».

У «Рубина» после шикарного старта из трёх побед подряд тоже не всё в порядке. «Ракув» надломил казанцев, выбив их из Лиги конференций. Далее последовали два ничейных результата в чемпионате России с «Крыльями» и «Химками». Напрягает Леонида Слуцкого и ситуация с травмами: Деспотович, Хвича (которого даже отзаявили пока), Зуев и Шатов не могут помочь «Рубину». Впереди уже по традиции появилось трио Бакаев, Хакшабанович, Костюков.

У Ганчаренко выбор по составу минимален. Без Вильены центр поля не подвергается ротации, а вот в центре обороны возник великий Кайо. Матч начался практически без раскачки. К восьмой минуте Кукуляк раздал три жёлтые карточки, а к 12-й счёт уже был открыт. Гол сделал Джон Кордоба - в центре штрафной площади он принял не самый удобный навес, развернулся и вложил мяч в ногу Ионову, которому осталось не промахнуться мимо дальнего угла.

«Рубин» тоже поддержал тренд резвого старта. На быстрый гол «Краснодара» казанцы должны были отвечать своим. Но шикарную передачу Хвана Бакаев загубил. Точнее, пробил Солтмурад неплохо, вывалившись на рандеву с Сафоновым, да только Матвей свою команду выручил. Далее команды чуть успокоились, повысился градус единоборств. В одном из таковых, серьёзное повреждение получил Михаил Костюков, вместо которого вышел Иван Игнатьев. Воспитанник против «Краснодара», символично.

Но Иван ситуацию не изменил никоим образом, а вот великолепный Джон Кордоба добил гостей ещё до перерыва. Колумбиец ударом головой в падении замкнул кросс Реми Кабелла – 2:0. Защитники «Рубина» ничего не могли поделать с Кордобой, Джон просто смотрелся игроком другого уровня. Казанцы же в игру возвращаться не собирались. «Краснодар» больше владел мячом, а «рубиновая» атака молча наблюдала. В середине второго тайма Классон обязан был оформлять разгром, но после подачи от угла поля Виктор пробил в штангу. А добивание Рамиреса взял Юрий Дюпин.

«Рубин» так и не вернулся в игру, а под занавес матча Классон ещё раз простил гостей. И опять попал в штангу. Вездесущий Кордоба рядовую подачу Кабеллы превратил в обостряющую скидку, но Виктор лупанул в каркас. Без шансов бит «Рубин». Виктор Ганчаренко обыграл Леонида Слуцкого в битве экс-тренеров ЦСКА, а «Краснодар» мощным броском приблизился к казанцам в турнирной таблице.