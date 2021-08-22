Ганчаренко – о Кривцове: «Места в составе надо добиваться»

Рулевой «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал дальнейшие перспективы в команде хавбека Никиты Кривцова.

«Судя по увиденному на тренировках и сборах, Никита – качественный игрок. Места в составе надо добиваться», - цитирует наставника «быков» издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне 19-летний футболист выступал под знамёнами «Томи». Отыграв 15 матчей в ФНЛ, полузащитник отличился 4 забитыми мячами и ещё столько же раз помог забить своим партнёрам, выступив в роли ассистента.

Приглашение Кривцова обошлось «Краснодару» всего в 90 тысяч евро.