Перед пятничным матчем «Краснодара» против «Рубина» на стадионе играл новый гимн краснодарского клуба. Гимн написан Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева.
Ханс Циммер является известнейшим немецким композитором, который написал музыку для множества популярных голливудских фильмов.
Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что новый гимн будет звучать перед каждым матчем команды на внутренней арене.
Когда ожидание того стоило Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021
Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh
Добавим, что «Краснодар» в пятницу обыграл «Рубин» в родных стенах с результатом 2:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.