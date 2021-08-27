Перед пятничным матчем «Краснодара» против «Рубина» на стадионе играл новый гимн краснодарского клуба. Гимн написан Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева.

Ханс Циммер является известнейшим немецким композитором, который написал музыку для множества популярных голливудских фильмов.

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что новый гимн будет звучать перед каждым матчем команды на внутренней арене.

Когда ожидание того стоило Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!



Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021

Добавим, что «Краснодар» в пятницу обыграл «Рубин» в родных стенах с результатом 2:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.