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Премьер-лига

​«Краснодар» представил новый клубный гимн – его написал известный композитор видео

27 Августа 2021 • 22:44 Комментировать
Краснодар
2:0
Рубин
окончен

Перед пятничным матчем «Краснодара» против «Рубина» на стадионе играл новый гимн краснодарского клуба. Гимн написан Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева.  

Ханс Циммер является известнейшим немецким композитором, который написал музыку для множества популярных голливудских фильмов.

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что новый гимн будет звучать перед каждым матчем команды на внутренней арене.

 

Добавим, что «Краснодар» в пятницу обыграл «Рубин» в родных стенах с результатом 2:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Краснодар
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