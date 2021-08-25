Защитник Маркао, которым в начале лета интересовались некоторые клубы из России и Украины, может в скором времени пополнить ряды «Краснодара». Ранее от идеи подписания бразильца отказался «Зенит».

Турецкий клуб не был намерен продавать своего футболиста, но точкой невозврата стал инцидент, случившийся в одном из матчей внутреннего чемпионата, в ходе которого Маркао ударил по лицу партнера по команде. Болельщики негативно восприняли этот эпизод, а руководство начало искать потенциальных покупателей на игрока.

Согласно информации, предоставленной турецким журналистом Якупом Джинаром, официальный запрос по защитнику сделал «Краснодар». Сообщается, что «быки» готовы выложить за трансфер восемь миллионов евро.

Напомним, что действующий контракт 25-летнего Маркао рассчитан до лета 2024 года.