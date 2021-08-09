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Россия. Премьер-лига

Попов и Нобоа принесли «Сочи» домашнюю победу над «Уралом», проваливающим старт сезона

09 Августа 2021 • 20:54 Комментировать
Сочи
2:0
Урал
окончен
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В матче третьего тура «Сочи» на своём поле принимал «Урал».

Протокол игры  
Сочи 2:0 Урал
(1:0) Попов Ивелин 9'    
(2:0) Нобоа Кристиан 71'    
Джанаев Сослан Прохин Данила Родригао Барац Матео Заика Кирилл   57' (Маргасов Тимофей (   57') Цаллагов Ибрагим   46' (Бурмистров Никита (   46'   60') Ангбан Викторьен Терехов Сергей Попов Ивелин   46' (Нобоа Кристиан (   46') Юсупов Артур   75' (Жоаозиньо Рамос (   75') Барсов Максим   89' (Павлов Даниил (   89')
Запасные: Дуганджич Марко Колмаков Максим Юрганов Игорь Маммана Эмануэль Заболотный Николай Адамов Денис
Годзюр Ярослав Адамов Арсен Рыков Владимир Герасимов Алексей   70' Кулаков Денис Егорычев Андрей   46' (Агеев Михаил (   46') Августиняк Рафал Мишкич Даниэль   64'   66' (Luka Gagnidze (   66') Колесниченко Кирилл   60' (Насыров Исламжан (   60') Панюков Андрей   46' (Подберёзкин Вячеслав (   46') Бикфалви Эрик   70' (Максименко Артём (   70')
Запасные: Ибрахимай Илльдрен Кузьмичев Иван Евсеев Алексей Йовичич Бранко Железнов Юрий Шмыков Артём Помазун Илья
09 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Уже по традиции смотрим мы в понедельник вынесенный матч «Сочи». Команда Владимира Федотова борется во втором для себя раунде квалификации Лиги конференций. И для новичка еврокубковых сражений борется очень даже неплохо. С разгромом прошли азербайджанский клуб «Кешля», а в прошлый четверг сыграли вничью с сербским «Партизаном». Очень достойные результаты.

Но матчи через два дня на третий знатно «осушают» команду. Тем более, «Сочи». У Федотова в распоряжении только один состав. На руку сыграл лишь географический фактор: и с «Партизаном» играли дома, и «Урал» в третьем туре принимали на «Фиште». Ротация у Федотова была – Нобоа, Жоазиньо и Дуганджич остались на скамейке запасных, зато в старте появилась пара форвардов Ангбан – Барсов. И счёт был открыт быстро, правда, без их участия.

Уже на восьмой минуте сочинцам удалась отменная комбинация, в завершении которой Артур Юсупов из пределов штрафной площади короткой передачей сыграл на Попова, а Ивелин воспользовался свободой. Никто не помешал болгарину пробить в угол – 1:0. Быстрый гол сработал на «Сочи» в качестве снотворного. Команда Федотова не хотела тратить много сил – отдала инициативу и принялась удерживать преимущество. «Урал» получил мяч, территорию, но начало сезона у команды не задаётся. Ничего «шмели» не придумали.

 

Игра изобиловала жёсткими столкновениями, и не баловала моментами. Из-за этого в перерыве оба тренера сделали аж по две замены. Ивелин Попов и Ибрагим Цаллагов отправились отдыхать из-за микротравм. Юрий Матвеев убрал Панюкова и Егорычева, действовавших слишком инертно. А выпустил Агеева и Подберёзкина. Именно 21-летний Михаил и создал первый момент «Урала». Агеев с полуфланга ворвался в штрафную площадь и своевременно прострели чуть назад. Эрик Бикфалви набежал на завершающий удар и уже видел гол, но мяч сотряс перекладину.

В середине второго тайма Федотов ещё и Зайику потерял из-за травмы. После столкновения Кирилл отбегал пять мину и ушёл на замену, тренер решил не рисковать. Тимофей Маргасов вышел, игра чуть взбодрилась. «Сочи» решил обойтись без нервной концовки. И повышенные скорости принесли свои плоды. После кросса Нобоа от угла поля пробил по воротам Родригао. Мяч на себя приняла рука Алексея Герасимова, что арбитр заметил только на повторе. Но недочёт исправил, назначив пенальти. Кристиан Нобоа с 11 метров мощно пробил под перекладину – 2:0.

Далее вопросов по победителю матча не возникало. «Сочи» в сложном графике побеждает второй тур кряду и подбирается к лидерам, а вот «Урал» проваливает стар сезона. Не самый сложный календарь и всего одно очко в трёх матчах.

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