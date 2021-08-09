Попов и Нобоа принесли «Сочи» домашнюю победу над «Уралом», проваливающим старт сезона

В матче третьего тура «Сочи» на своём поле принимал «Урал».

Уже по традиции смотрим мы в понедельник вынесенный матч «Сочи». Команда Владимира Федотова борется во втором для себя раунде квалификации Лиги конференций. И для новичка еврокубковых сражений борется очень даже неплохо. С разгромом прошли азербайджанский клуб «Кешля», а в прошлый четверг сыграли вничью с сербским «Партизаном». Очень достойные результаты.

Но матчи через два дня на третий знатно «осушают» команду. Тем более, «Сочи». У Федотова в распоряжении только один состав. На руку сыграл лишь географический фактор: и с «Партизаном» играли дома, и «Урал» в третьем туре принимали на «Фиште». Ротация у Федотова была – Нобоа, Жоазиньо и Дуганджич остались на скамейке запасных, зато в старте появилась пара форвардов Ангбан – Барсов. И счёт был открыт быстро, правда, без их участия.

Уже на восьмой минуте сочинцам удалась отменная комбинация, в завершении которой Артур Юсупов из пределов штрафной площади короткой передачей сыграл на Попова, а Ивелин воспользовался свободой. Никто не помешал болгарину пробить в угол – 1:0. Быстрый гол сработал на «Сочи» в качестве снотворного. Команда Федотова не хотела тратить много сил – отдала инициативу и принялась удерживать преимущество. «Урал» получил мяч, территорию, но начало сезона у команды не задаётся. Ничего «шмели» не придумали.

Игра изобиловала жёсткими столкновениями, и не баловала моментами. Из-за этого в перерыве оба тренера сделали аж по две замены. Ивелин Попов и Ибрагим Цаллагов отправились отдыхать из-за микротравм. Юрий Матвеев убрал Панюкова и Егорычева, действовавших слишком инертно. А выпустил Агеева и Подберёзкина. Именно 21-летний Михаил и создал первый момент «Урала». Агеев с полуфланга ворвался в штрафную площадь и своевременно прострели чуть назад. Эрик Бикфалви набежал на завершающий удар и уже видел гол, но мяч сотряс перекладину.

В середине второго тайма Федотов ещё и Зайику потерял из-за травмы. После столкновения Кирилл отбегал пять мину и ушёл на замену, тренер решил не рисковать. Тимофей Маргасов вышел, игра чуть взбодрилась. «Сочи» решил обойтись без нервной концовки. И повышенные скорости принесли свои плоды. После кросса Нобоа от угла поля пробил по воротам Родригао. Мяч на себя приняла рука Алексея Герасимова, что арбитр заметил только на повторе. Но недочёт исправил, назначив пенальти. Кристиан Нобоа с 11 метров мощно пробил под перекладину – 2:0.

Далее вопросов по победителю матча не возникало. «Сочи» в сложном графике побеждает второй тур кряду и подбирается к лидерам, а вот «Урал» проваливает стар сезона. Не самый сложный календарь и всего одно очко в трёх матчах.