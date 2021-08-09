Владимир Федотов: «Как показала практика, совершенно правильно всё сделали, дав поиграть по тайму»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (2:0).

- В прошлом сезоне за два матча вы не смогли ни разу забить «Уралу». Сейчас два, три очка. Что скажете по этой игре?

- Был должок, но контролировали ход матча за исключением того момента, когда во втором тайме привезли себе сами момент. Соперник мог все перевернуть, поэтому, казалось бы, так удачно складывающийся матч, быстрый гол, еще несколько острых эпизодов, когда нужно было только вложить в ножку и уже увеличить преимущество. В такую погоду сложно добавить. Уральцы, приехав из других погодных условий, явно чувствовали себя не в своей тарелке. Что сказать? Немножко не хватало каких-то координационных вещей, в атаках допускали слишком простые ошибки, не доводя до ума те быстрые атаки, в которые мы выходили, используя свободные зоны в обороне противника.

- Показалось в начале второго тайма, что команда вышла уставшая. Что произошло?

- Да, так бывает на самом деле. Мы провели ротацию. Как показала практика, совершенно правильно все сделали, дав поиграть по тайму. Мы увидели, что некоторые еще недовосстановились, потому что это шестой матч за 18 дней, и ротация была просто необходима. Начало второго тайма показало, что как раз после перерыва была усталость. Хотя мы настраивали ребят, что не надо дать как раз переломить ход поединка сопернику. У них была неделя на подготовку. Естественно, эти первые минуты после отдыха, минут 10, да, соперник владел преимуществом. Территориальным.

- Вы произвели небольшую ротацию. Довольны ли вы действиями тех игроков, которые вышли на поле?

- Да, довольны, результат положительный, значит, все было сделано правильно, проанализированы результаты тестирования в команде, которое мы проводили, чтобы узнать, кто находится в каком состоянии.

- Связывались ли вы с Миладиновичем, который в игре с «Нижним Новгородом» получил серьезное повреждение? Скажите пару слов о той акции, которая была перед игрой.

- Да, я сразу написал. Иван ответил сегодня, ему стало чуть лучше, он сегодня ответил. Мы его поддержали всей командой. Я лично и команда, это понятно. Это наш игрок, мы очень сильно переживали, желаем скорейшего выздоровления Ивану. Он крепкий мужик, мужчина, он со всем справится, он настоящий такой.

- Сегодня было больше болельщиков…

- Да, мы начиная нашу конференцию, как раз это отметили. Огромная благодарность за поддержку болельщиков, которые смогли пробраться, минуя все кордоны, и поддержать команду. Болельщикам, родным и близким, которые нас поддерживали, всем браво. Иначе очень сложно находить мотивацию для игры.