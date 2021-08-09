Федотов: «Ребята получили очень хорошую нагрузку в течение этих 18 дней, поэтому объективно нужна ротация»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы говорим, что ребята получили там очень хорошую нагрузку в течение этих 18 дней, поэтому объективно нужна ротация, поэтому свежие люди в составе.

- То есть, выход Барсова - это сегодня необходимость такая?

- Да, конечно.

- Как команда себя чувствует в этом графике? Потому что мы видели примеры других команд: тульский «Арсенал», «Уфа», которые проваливали отрезки в чемпионате России. Насколько вы удовлетворены тем, что клуб показывает?

- Игра с «Ахматом» показала, что справляемся. Через два дня была игра в тяжелейших условиях, климат такой неприятный. Тем не менее, в конце добавили, создали ряд моментов. К сожалению, не реализовали. Но по содержанию был мяч хороший, единственное, что не получилось в концовке.

- Сегодня «Урал» играет в три защитника впервые за очень долгое время. Тренер сказал, что отзеркалили вашу схему. Ваше отношение к таким тренерским ходам соперника?

- Это решение тренера «Урала», посмотрим, что из этого получится