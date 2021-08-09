Владимир Федотов: «Эта игра была важна для Джанаева, психология - как раз начать этот соревновательный цикл»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча с «Уралом» (2:0) на пресс-конференции прокомментировал возвращение в состав Сослана Джанаева.

- После матча с «Партизаном» вы хорошо отзывались о работе Николая Заболотного в воротах. Почему все-таки решились сменить его на Сослана Джанаева?

- У нас есть штат вратарей, всем нужна практика. Было необходимо немного поменять ситуацию и поменять что-то. Эта игра была важна для Сослана, психология - как раз начать этот соревновательный цикл. Слишком много было пропущено. Мы как раз на эту тему разговаривали, двигались к этой цели, чтобы он встал в ворота.

- Как оцените форму Сослана Джанаева и его первый матч?

- Вы, наверное, все видели, что Сослан был уверен в своих силах. То, что он должен был брать - брал. Все это видели и чувствовали.