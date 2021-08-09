Матвеев: «Опять ВАР вмешался, поставили пенальти»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:2).

- Начали очень плохо, пропустили быстрый гол и не могли так оклематься после этого весь первый тайм, к сожалению. Мы его очень слабо провели и в перерыве сделали замены и впереди сделали перестановки. Второй тайм начали гораздо активнее, создали момент. К сожалению, мы не смогли довести в ворота. Хороший момент у Эрика был, попадание в перекладину. Потом такая обоюдоострая игра была, что у нас были подходы, что у «Сочи». Опять ВАР вмешался, поставили пенальти. Так что такие комментарии. К сожалению, мы потерпели поражение.

- Возникают моменты в каждом матче, но пока один гол. Как будете решать проблемы с атакой?

- С атакой - будем тренировать, тренировать и тренировать. Только работать, все через работу можно сдвинуть и что-то изменить.

- Что скажете об адаптации Гагнидзе? Довольны ли его арендой?

- Да, он проходит адаптацию. Парень только две недели как у нас работает. Да, довольны, техническое оснащение и голова светлая. Надеюсь, что будет приносить нам пользу.

- Две последние игры чемпионата провел Годзюр. Почему такое решение, есть ли шанс у Ильи?

- У Ильи шанс есть, он эту неделю просто пропустил, у него четыре тренировочных дня болело горло, поэтому по состоянию здоровья мы не стали им рисковать. Вполне возможно, что в следующем матче появится он.

- Будете ли комментировать судейство?

- Комментировать не буду.

- Чего не хватает «Уралу», чтобы начать побеждать?

- Много чего не хватает, тут комалекс проблем. К сожалению, у нас игра разбирается на такие отрезки, что играем в одном тайме в один футбол, во втором тайме заряжаем эмоциями, агрессивный футбол. Так нельзя, так надо весь матч играть, все 90 минут. В прошлом матче с «Нижним Новгородом» у нас выпало 15 минут второго тайма, мы пропускаем гол, потом спохватываемся, так нельзя. Поэтому стабильности нет, конечно.