Матвеев: «В прошлых матчах было у нас неоптимальное сочетание в обороне»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Ну, Рыков у нас, центральный защитник, к сожалению, не смог принять участие в прошлых матчах, поэтому было такое у нас неоптимальное сочетание. Действительно мы Аугустиняка опускали на позицию центрального защитника, и Адамова пробовали, поэтому не все, скажем так, было в порядке с линией обороны.

- Понятно, что продолжается трансферное окно. Нас интересует, как команда будет дальше усиливаться, кого будет приглашать, какие позиции усиливать. Насколько довольны теми, кто пришел, и что мы ждем от «Урала» в плане приглашений и на какие позиции?

- Кто пришел? Это молодые перспективные ребята, это наше будущее, им нужно время для адаптации. У кого-то быстрее идет адаптация, у кого-то медленнее. А так мы на них рассчитываем. В первых турах кто-то выходил в основе, кто-то на замену. Я думаю, у них хорошее будущее, мы в них верим.

- Опытного игрока какого-то ждете?

- Хотелось бы, конечно, ждать, не знаю, как оно будет на самом деле, поэтому пока вопрос открыт.