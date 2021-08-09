Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 229 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Матвеев: «В прошлых матчах было у нас неоптимальное сочетание в обороне»

09 Августа 2021 • 19:04 Комментировать
Сочи
1:0
Урал
1.80 3.50 5.40
1-й тайм
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Ну, Рыков у нас, центральный защитник, к сожалению, не смог принять участие в прошлых матчах, поэтому было такое у нас неоптимальное сочетание. Действительно мы Аугустиняка опускали на позицию центрального защитника, и Адамова пробовали, поэтому не все, скажем так, было в порядке с линией обороны.

- Понятно, что продолжается трансферное окно. Нас интересует, как команда будет дальше усиливаться, кого будет приглашать, какие позиции усиливать.  Насколько довольны теми, кто пришел, и что мы ждем от «Урала» в плане приглашений и на какие позиции?

- Кто пришел? Это молодые перспективные ребята, это наше будущее, им нужно время для адаптации. У кого-то быстрее идет адаптация, у кого-то медленнее. А так мы на них рассчитываем. В первых турах кто-то выходил в основе, кто-то на замену. Я думаю, у них хорошее будущее, мы в них верим.

- Опытного игрока какого-то ждете?

- Хотелось бы, конечно, ждать, не знаю, как оно будет на самом деле, поэтому пока вопрос открыт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Матвеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 22 минута Сочи 1:0 Урал 1.8 3.5 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Августа
19:04 · Россия. Премьер-лига
Матвеев: «В прошлых матчах было у нас неоптимальное сочетание в обороне»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Ребята получили очень хорошую нагрузку в течение этих 18 дней, поэтому объективно нужна ротация»
18:37 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Кварацхелии: «Хвича уйдёт из «Рубина» с вероятностью в 85-90%»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Мозес и Промес не прилетели со «Спартаком» в Лиссабон 2
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Матюнин обратился в судейский комитет после работы на матче «Зенита» 2
18:05 · Россия. Премьер-лига
​Черданцев отреагировал на критику из «Краснодара» в свой адрес
17:44 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» высказались о слухах об уходе Норманна
17:13 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «У «Динамо» классный подбор футболистов»
16:25 · Россия. Премьер-лига
​«Хотят выбить скидку от долгов»: представители «Ак Барс Арены» атаковали «Рубин»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Миладиновича перевели из реанимации в обычную палату 1
16:10 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Буду только рад, если таких Фоминых будет появляться все больше в нашем футболе»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Дисквалифицированный за допинг Обухов ушёл из «Ростова» официально
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Названа зарплата Клаудиньо в «Зените»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Фенербахче» Адеми станет игроком «Химок»
Все новости
Рекомендуем
 